Арендованный кроссовер вылетел на тротуар в Сочи, две женщины в больнице

Авария с пострадавшими произошла около 13:00 на улице Эстонской в Адлерском районе Сочи.

По предварительным данным, 25-летняя приезжая из Таганрога за рулем каршерингового кроссовера не справилась с управлением, и машина вылетела на тротуар, наехав на двух пешеходов. Затем автомобиль врезался в рекламный щит.

В результате ДТП пострадали две женщины в возрасте 25 и 30 лет. С различными травмами их госпитализировали. О степени тяжести повреждений пока не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

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