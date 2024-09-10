Легковушка сбила перебегавшую дорогу 10-летнюю школьницу в Краснодарском крае

Авария произошла 9 сентября около 8:00 на улице Красной в Новокубанске.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате аварии девочка получила травмы, ее госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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