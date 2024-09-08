Трое малышей ранены после наезда автомобиля на детскую площадку на Кубани

Авария, в результате которой трое маленьких посетителей детской площадки с травмами различной тяжести попали в больницу, произошла в Брюховецком районе. Виновник ДТП умер прямо за рулем.

Около 15 часов 8 сентября 69-летний мужчина, который находился за рулем старенького «ВАЗ-2107», двигался по улице Масловского в станице Переяславской. В определенный момент пожилой водитель не смог справиться с управлением машины и врезался в придомовую детскую площадку.

К несчастью во время аварии на площадке находилось трое малышей: 8, 7 и 4 лет. Все они попали под удар капота отечественной легковушки — с различными травмами они были госпитализированы в местную больницу.

Предварительная версия ЧП: во время движения у водителя «ВАЗ-2107» ухудшилось самочувствие, и он потерял контроль над своим автомобилем. Сам 69-летний виновник ДТП скончался, возможно от сердечного приступа. Все подробности чрезвычайного происшествия устанавливаются, сообщили в ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю.

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