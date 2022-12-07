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СК изъял у МВД материалы проверки о драке мужчины с подростком в подъезде в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-izyal-u-mvd-materialy-proverki-o-drake-muzhchiny-s-podrostkom-v-podezde-v-krasnodare
СК изъял у МВД материалы проверки о драке мужчины с подростком в подъезде в Краснодаре
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Инцидент произошел 6 декабря в подъезде многоквартирного дома на улице Командорской, 5/1 в районе поселка Краснодарского.

В связи с общественным резонансом, по инициативе следователей материалы проверки об этом конфликте передали из полиции в СК региона.

Сейчас с подростком работает следователь СО по Прикубанскому округу Краснодара. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончанию проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в краевой прокуратуре рассказали, что в результате конфликта в подъезде подросток получил закрытую черепно-мозговой травмы, сотрясение головного мозга, гематому, ссадины нижней губы, шеи, ушиб левого бедра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при опросе мужчина рассказал, что напал на подростка якобы из-за его хулиганского поведения. По его словам, мальчик с другом регулярно стучали в его входную дверь и отключали свет в его квартире через электросчетчик в подъезде. Мужчина также добавил, что у подростка был конфликт с его дочерью. Однако мальчик это отрицает.

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