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Прокуратура: в Краснодаре избитый в подъезде мальчик получил сотрясение мозга и многочисленные травмы тела

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-prokurature-provodyat-proverku-posle-napadeniya-na-malchika-v-podezde-mnogoetazhki-v-krasnodare
Прокуратура: в Краснодаре избитый в подъезде мальчик получил сотрясение мозга и многочисленные травмы тела
Видео t.me/vokros

Инцидент произошел 6 декабря в подъезде многоквартирного дома на улице Командорской, 5/1 в районе поселка Краснодарского и вызвал резонанс в соцсетях.

На опубликованных в соцсетях кадрах запечатлено, как мужчина бьет мальчика около лифта на первом этаже многоэтажки.

По данному факту в прокуратуре начали проводить проверку и установили, что житель многоквартирного дома в подъезде встретил 13-летнего мальчика и узнал в нем своего соседа. По мнению мужчины, мальчик периодически стучал в его входную дверь. Поэтому он начал выяснять с ребенком отношения, а затем ударил его. Ребенок получил закрытую черепно-мозговой травмы, сотрясение головного мозга, гематому, ссадины нижней губы, шеи, ушиб левого бедра, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту в полиции проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. Ход и результаты проверки прокуратура края взяла под контроль.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на кадрах видно, как мужчина напал на подростка и дважды повалил на пол. Он попытался провести подростку удушающий прием, но позже дал ему подняться и они разошлись. Мать подростка сообщила о случившемся в полицию. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что телесные повреждения 13-летнему мальчику нанес его 46-летний сосед.

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