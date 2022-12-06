В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео

Инцидент произошел 6 декабря в подъезде многоквартирного дома на улице Командорской, 5/1 в районе поселка Краснодарского.

В соцсетях опубликовали видео с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина напал на подростка и дважды повалил на пол. Он попытался провести подростку удушающий прием, но позже дал ему подняться и они разошлись.

Мать подростка сообщила о случившемся в полицию. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что телесные повреждения 13-летнему мальчику нанес его 46-летний сосед.

При опросе мужчина рассказал, что напал на подростка якобы из-за его хулиганского поведения. По его словам, мальчик с другом регулярно стучали в его входную дверь и отключали свет в его квартире через электросчетчик в подъезде. Мужчина также добавил, что у подростка был конфликт с его дочерью. Однако мальчик это отрицает.

«В настоящее время выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы подростком для установления степени причиненного вреда здоровью. С обеих сторон поступили встречные заявления о противоправных действиях в отношении них — от матери подростка о нанесении телесных повреждений ее сыну, а от мужчины о хулиганских действиях со стороны подростка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

По результатам разбирательства правоохранители примут законное процессуальное решение. Действиям мужчины дадут правовую оценку.

Читайте также: в Краснодаре подросток напал на женщину с коляской и отобрал телефон.