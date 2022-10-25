В Краснодаре подросток напал на женщину с коляской и отобрал телефон

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Инцидент произошел 24 октября около 18:00 на улице Посадской в районе поселка Северного. Об этом пострадавшая рассказала в соцсетях.

Она сообщила, что вечером гуляла с коляской и переписывалась с мужем. Навстречу ей шли двое подростков 12 — 14 лет. Они прошли мимо, а потом один из них подбежал к женщине сзади, выхватил из ее рук телефон и побежал в сторону улицы Семеновской.

Женщина позвала на помощь. Находившиеся на улице мужчины попытались догнать подростка. Тот испугался и выбросил телефон. Полиция Краснодара начала проверку.

«В полицию Краснодара заявления по данному факту не поступало. Но на основании выявленной публикации будет проведена проверка, в ходе которой поверят достоверность данной информации. По результатам будет принято законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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