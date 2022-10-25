Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре подросток напал на женщину с коляской и отобрал телефон

Происшествия
25.10.2022 19:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-podrostok-napal-na-zhenshhinu-s-kolyaskoj-i-otobral-telefon
В Краснодаре подросток напал на женщину с коляской и отобрал телефон
Фото t.me/tipichkras

Инцидент произошел 24 октября около 18:00 на улице Посадской в районе поселка Северного. Об этом пострадавшая рассказала в соцсетях.

Она сообщила, что вечером гуляла с коляской и переписывалась с мужем. Навстречу ей шли двое подростков 12 — 14 лет. Они прошли мимо, а потом один из них подбежал к женщине сзади, выхватил из ее рук телефон и побежал в сторону улицы Семеновской.

Женщина позвала на помощь. Находившиеся на улице мужчины попытались догнать подростка. Тот испугался и выбросил телефон. Полиция Краснодара начала проверку.

«В полицию Краснодара заявления по данному факту не поступало. Но на основании выявленной публикации будет проведена проверка, в ходе которой поверят достоверность данной информации. По результатам будет принято законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: в Сочи 12-летний подросток разбил стекло в двери проходящего поезда.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды
Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях