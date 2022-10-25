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В Сочи 12-летний подросток разбил стекло в двери проходящего поезда

Происшествия
25.10.2022 13:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-12-letnij-podrostok-razbil-steklo-v-dveri-passazhirskogo-poezda
В Сочи 12-летний подросток разбил стекло в двери проходящего поезда
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Инцидент произошел на перегоне Вардане — Лоо.

В дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что со стороны моря группа подростков закидала камнями проходящий пассажирский поезд. В результате разбилось стекло входной двери вагона.

В ходе проверки полицейские выяснили, что к инциденту причастны четверо подростков. Их личности установлены. Школьники признались, что отдыхали на пляже около железной дороги. Увидев поезд, 12-летний мальчик  решил продемонстрировать свою меткость. Именно он бросил камень и разбил стекло двери вагона.

Информацию о хулиганском проступке направили в школу и подразделение полиции по месту проживания провинившегося школьника, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

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