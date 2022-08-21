Системы ПВО сработали на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории

Фото t.me/chp_sevastopol

О срабатывании системы противовоздушной обороны вечером 21 августа сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он рассказал, что российские ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории.

«Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие. И напоминаю: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны. Если уж снимаете, то без привязки к местности», — написал Развозжаев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 20 августа беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Вечером губернатор Михаил Развожаев сообщил о новом срабатывании систем ПВО.