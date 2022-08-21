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Системы ПВО сработали на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории

Происшествия
21.08.2022 21:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/sistemy-pvo-srabotali-na-podhodah-k-belbeku-so-storony-evpatorii
Системы ПВО сработали на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории
Фото t.me/chp_sevastopol

О срабатывании системы противовоздушной обороны вечером 21 августа сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он рассказал, что российские ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории.

«Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие. И напоминаю: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны. Если уж снимаете, то без привязки к местности», — написал Развозжаев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 20 августа беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Вечером губернатор Михаил Развожаев сообщил о новом срабатывании систем ПВО.

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