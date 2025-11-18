Системы оповещения включили в Краснодаре утром 18 ноября

В краевой столице проводят плановую проверку оборудования, установленного в этом году.

Сирены в Краснодаре включили 18 ноября в 11:00. В экстренной ситуации этот звук является предупредительным сигналом гражданской обороны, который означает «Внимание всем!».

Во время проверки системы оповещения необходимо сохранять спокойствие, оставаться дома или на рабочих местах. Звук сирен может быть слышен в разных частях города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вторая проверка новой системы оповещения пройдет 25 ноября. Мероприятие также запланировано на 11:00.

