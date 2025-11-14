Новую систему оповещения проверят в Краснодаре 18 и 25 ноября

Плановые проверки оборудования установленного в этом году в различных районах краевой столицы пройдут в 18 и 25 ноября в 11:00.

В эти дни будет проведено частичное включение электросирен. В момент проверки систем оповещения необходимо сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не требуется.

Звук сирен может быть слышен в разных частях города, сообщает ЕДДС Краснодара.

