Учебно-методические сборы по оказанию первой помощи провели на Кубани

Как эвакуировать раненых из красной зоны и остановить кровотечение с помощью жгута — эти и другие навыки отрабатывали военнослужащие на учебно-методическом сборе по оказанию первой помощи на полигоне ЮВО.

По учебному сценарию, вражеский огонь повредил БМП, и один из бойцов получил ранение. Теперь ему требуется помощь.

«После того как раненого достали из боевой машины, его необходимо переместить в безопасное место для оказания первой помощи, в нашем случае это окоп. Все время эвакуации отсюда ведется активное огневое прикрытие», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

Для следующего этапа помощи подоспел транспорт. Раненого посадили на мотоцикл и увезли с поля боя.

В центре тактической медицины готовят инструкторов, которые в дальнейшем будут проводить обучение военнослужащих, а многие из них и оказывать помощь раненым в зоне проведения СВО.

«У всех могут быть разные ситуации. Если в штурмовиках это ранение от ФПВ, то в штабе это может быть ранение от прилетевшей ракеты. Это разные ситуации и разные способы эвакуации. Каждый из нас практически побывал в этих ситуациях. Если что-то узнаешь, то можешь передать этот опыт или обсудить частный случай», — говорит боец с позывным «Кэп».

В учебных классах преподают теорию, а практические навыки оказания помощи в стрессовых ситуациях можно отработать на виртуальном полигоне.

«Если у пострадавшего в ходе эвакуации остановилось сердце и кровообращение, то единственная помощь — это базовая сердечно-легочная реанимация, ее должен выполнять любой военнослужащий в любой ситуации», — говорит лейтенант медицинской службы, преподаватель Центра тактической медицины Санкт-Петербурга Артем.

Обучающиеся осваивают все средства первой помощи, включая новейшие индивидуальные аптечки, которые проходят испытания.

«Противоожоговые средства становятся все более актуальными. Аптечка неустанно совершенствуется», — отмечает главный внештатный специалист Минобороны РФ по первой помощи и тактической медицине, майор медицинской службы Дмитрий Смирнов.

Этот первый учебно-методический сбор объединил специалистов тактической медицины со всей страны. Центр, открытый в 2022 году, ставит перед собой важную задачу — научить граждан оказывать первую помощь в самых сложных ситуациях, в том числе во время боевых действий.

«За прошедшие три года мы подготовили несколько тысяч выпускников, которые работают на полигонах и в том числе оказывают помощь в зоне специальной военной операции», — отмечает начальник Центра тактической медицины ВС РФ, подполковник медицинской службы Александр Завирский.

Сборы, рассчитанные на две недели, планируется проводить ежегодно. В ходе текущего разработана и утверждена новая программа по тактической медицине как для инструкторов, так и для всех военнослужащих

