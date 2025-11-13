Жителей Краснодара испугало большое скопление техники МЧС в районе ТЭЦ
Утром 13 ноября краснодарцев обеспокоило множество машин МЧС возле теплоэлектростанции на улице Трамвайной.
Вереница из спецтехники стояла от кольца до въезда на режимный объект. Горожане сняли машины на видео и опубликовали в соцсетях, задаваясь вопросом, что случилось.
Жителей Краснодара быстро успокоили: на территории проводили межведомственные учения МЧС Краснодарского края и Республики Адыгея. Специалисты отработали совместные действия при ликвидации возгораний на объектах топливно-энергетического комплекса.
