Жителей Краснодара испугало большое скопление техники МЧС в районе ТЭЦ

Общество

Общество
Жителей Краснодара испугало большое скопление техники МЧС в районе ТЭЦ
Фото t.me/ghestkrd

Утром 13 ноября краснодарцев обеспокоило множество машин МЧС возле теплоэлектростанции на улице Трамвайной.

Вереница из спецтехники стояла от кольца до въезда на режимный объект. Горожане сняли машины на видео и опубликовали в соцсетях, задаваясь вопросом, что случилось.

Жителей Краснодара быстро успокоили: на территории проводили межведомственные учения МЧС Краснодарского края и Республики Адыгея. Специалисты отработали совместные действия при ликвидации возгораний на объектах топливно-энергетического комплекса.

Читайте также: учебно-методические сборы по оказанию первой помощи провели на Кубани. Как эвакуировать раненых из красной зоны и остановить кровотечение с помощью жгута — эти и другие навыки отрабатывали военнослужащие на учебно-методическом сборе по оказанию первой помощи на полигоне ЮВО.

