Системы оповещения утром 25 ноября включили в Краснодаре

В краевой столице во вторник проводят плановую проверку оборудования оповещения населения в экстренных ситуациях, установленного в этом году.

Сирены зазвучали в городе в 11:00. В экстренной ситуации этот звук является предупредительным сигналом гражданской обороны, который означает «Внимание всем!».

Звук сирен может быть слышен в разных частях города. Во время проверки системы оповещения необходимо сохранять спокойствие, оставаться дома или на рабочих местах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первая проверка новой системы оповещения прошла 18 ноября в 11:00. Звук сирены был слышен в разных районах краевого центра.

