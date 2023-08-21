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Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае закончится период аномальной жары

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-rasskazali-kogda-v-krasnodarskom-krae-zakonchitsya-period-anomalnoj-zhary
Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае закончится период аномальной жары
Фото jplenio, pixabay.com

Сейчас в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области средняя температура воздуха опережает климатическую норму примерно на 3 °С.

Также высокая и температура воды — на Черноморском побережье +25…28 °С, в Азовском море — +24…27 °С.

По прогнозам синоптиков, перестройка погодной ситуации уже наметилась в атмосфере на юге России — на этой неделе температура начнет снижаться.

«Что интересно, в этот раз похолодание будет достаточно постепенным и несмотря на то, что погода в отдельные дни станет ветреной, его не будут сопровождать ливни и грозы. В такой ситуации на Кубани к концу начавшейся рабочей недели температура понизится до +28…+32 °С, на черноморском побережье Кавказа к пятнице ожидается +26…+31 °С», — сообщает ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодар 20 августа побил рекорд по жаре 1969 года. Сильная жара до +40 °С ожидается в Краснодарском крае до 22 августа. На Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до +37 °С.

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