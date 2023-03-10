«Синара» планирует построить 90 односекционных трамвайных вагонов для Краснодара
Общество
10.03.2023 14:59
Об этом 10 марта сообщил глава компании «Синара — транспортные машины» («СТМ») Виктор Леш.
По его словам, СТМ планирует развивать сотрудничество с Усть-Катавским вагоностроительным заводом.
«СТМ с Усть-Катавским вагоностроительным заводом планируют заключить очередной контракт. Это более 90 вагонов в односекционном исполнении», — цитирует Леша ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле прошлого года компания «Синара» и власти Краснодарского края заключили концессионное соглашение. В его рамках предусмотрено сотрудничество при развитии общественного транспорта Краснодара. Сообщалось, что в рамках концессии в 2023 году Краснодар получит 40 новых трамваев.
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