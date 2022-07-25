В развитие трамвайной сети Краснодара планируют инвестировать 28,2 млрд рублей

Фото Юлии Симатовой, «Кубань 24»

«Синара — ГТРК Краснодар» подало частную концессионную инициативу по реализации инвестпрограммы по расширению и эксплуатации городской трамвайной сети. Стоимость проекта составляет 28,2 млрд рублей.

Сообщается, что из этой суммы 8,6 млрд рублей — капитальный грант из федерального бюджета. Его предоставят по программе развития городского электротранспорта. Инвестор вложит 1,8 млрд рублей, оставшиеся 17,8 млрд рублей концессионер планирует привлечь по кредитам.

Предложение предполагает продление трамвайных путей в западную часть Краснодара. Планируется, что новая ветка соединит труднодоступные районы с «Городом спорта» и «Баскет-холлом». В этом направлении рассчитывают построить 35,6 км путей. Кроме того, планируется приобрести до 100 единиц новых низкопольных трамваев.

«Документ предполагает выполнение масштабного проекта в четыре этапа. В случае, если концессия будет заключена, все работы должны быть исполнены в течение 2022-2026 годов. Срок действия концессионного соглашения — 30 лет», — цитирует сообщение компании РБК.

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