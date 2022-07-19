Инвестиции в перевод перевозчиков на брутто-контракты в Сочи превысят 6 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сочи вступил в проект по брутто-контрактам. Об этом сообщили в мэрии Сочи.

Брутто-контракты предполагают фиксированную оплату работы перевозчиков из бюджета. От пассажиропотока она не зависит. Деньги, собранные за проезд, поступают в муниципальную или региональную казну. Условия перевозки, маршрут, требования к транспорту определяет заказчик, то есть администрация города или края.

В настоящее время Сочи полностью вступил в проект по брутто-контрактам. Первый этап начали с 1 июня. Ко второму этапу планируют приступить с 1 сентября. Сумма инвестиций в перевод перевозчиков на брутто-контракты оценивается в сумму более 6 млрд рублей, пишет «РБК Краснодар».

Муниципальный контракт на разработку комплексной схемы организации транспортного обслуживания заключили в 2022 году. На сегодняшний день в Сочи пассажирские перевозки осуществляются по 121 маршруту. На них работает порядка 850 автобусов. Общее количество городского транспорта на курорте — более 1 тыс. 150 единиц.

Ранее власти Краснодарского края сообщили о том, что старт пилотного проекта по переводу пассажирских перевозчиков на брутто-контракты в Сочи запланирован на 2023 год. Тогда в минэкономики региона сообщили, что ежегодная нагрузка на краевой бюджет в связи с реализацией этого проекта вырастет на 1 млрд руб.

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