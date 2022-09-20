В Краснодар в следующем году в рамках концессии поступят 40 новых трамваев

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Благодаря концессионному соглашению с ООО «Синара-Городские транспортные решения Краснодар» закупят 100 трамваев.

По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, к 2027 году продлят около 10-12 маршрутов. Для них планируют закупить 90 односекционных и 10 — трехсекционных трамваев. В 2023 году до ввода в эксплуатацию новой трамвайной ветки в западной части Краснодара закупят 40 трамваев. Они начнут ходить по имеющимся маршрутам. В 2025 году закупят 20 новых трамваев, в 2026 году — еще 40.

Новые вагоны будут оборудованы системами климат-контроля, видеонаблюдения, навигационным оборудованием и датчиками подсчета пассажиропотока. Строительство трамвайных линий будет завершено до конца 2026 года.

Соглашение о сотрудничестве по модернизации трамвайной сети Краснодара в июне на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и вице-президент АО Группа Синара Александр Мишарин, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в этом году стартует строительство трамвайной ветки в район Западного Обхода. В рамках концессионного соглашения до 31 декабря 2024 года планируют построить трамвайную линию от улицы Толбухина до ЖК «Немецкая деревня» длиной 14,6 км. До конца 2025 года построят ветку от ЖК «Немецкая деревня» до «Баскет Холла» протяженностью 11,2 км. До конца 2026 года — ветку от «Баскет Холла» до улицы Московской длиной 9,6 км. По новой трамвайной ветке будут ходить маршруты № 3 и № 7.