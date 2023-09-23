Силы ПВО сбили крылатые ракеты над Севастополем 

Об этом 23 сентября около 9:00 сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке», — написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя.

Михаил Развожаев уточнил, что на место выехали все спецслужбы. Глава Севастополя также предупредил жителей города о ракетной опасности и попросил плотно закрыть окна и укрыться в комнатах с несущими стенами вдали от окон.

В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили о приостановке движения морского транспорта в городе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 сентября около 10:30 силы ПВО сбили ракету и два беспилотника на Крымом. Позже ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе ракетами. Возле театра Луначарского упал осколок.