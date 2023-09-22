Украина снова атаковала Крым, силы ПВО сбили ракету и два беспилотника

Украинские военные в очередной раз попытались нанести удар по территории РФ 22 сентября около 10:30.

ВСУ запустили в направлении Крыма авиационную управляемую ракету и беспилотники. Российские военные вовремя заметили и ликвидировали угрозу.

«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», — приводит сообщение Министерства обороны РФ телеканал «360».

В связи с атакой ВСУ на Крымском мосту на час перекрыли движение транспорта — с 9:56 до 10:57.

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