Украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь ракетами днем 22 сентября.

«По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок», — написал в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он уточнил, что на месте работают все оперативные службы города. Специалисты уточняют информацию о пострадавших.

Губернатор Севастополя попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и не выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия. При обнаружении подозрительных предметов нужно звонить в 112.

Развожаев добавил, что в ближайшие часы возможна еще одна атака по штабу Черноморского флота. Он попросил жителей не выходить из зданий и не выезжать в центр города.

Губернатор отметил, что на месте работают сотрудники МЧС, в готовность привели аэромобильную группировку, а также ввели резервную технику. На месте продолжают наращивать силы и средства.

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