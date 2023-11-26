Сильный тягун и 7-метровые волны ожидаются в Туапсинском районе

По данным гидрометеобюро, 26 ноября с 22:00 до конца дня 27 ноября в порту Туапсе ожидается сильный тягун.

Кроме того, в открытой части акватории порта и по всему району ожидается сильное волнение моря — высота волн может достигать 7 м. Жителей и гостей района просят воздержаться от прогулок возле моря, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ураганный ветер до 35 м/с ожидается 26 и 27 ноября на Черноморском побережье. Кроме того, 27 ноября на побережье Азовского моря прогнозируют новые подтопления.