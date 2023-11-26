Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Новые подтопления прогнозируют 27 ноября на побережье Азовского моря

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-podtopleniya-prognoziruyut-27-noyabrya-na-poberezhe-azovskogo-morya
Новые подтопления прогнозируют 27 ноября на побережье Азовского моря
Фото пресс-службы администрации Сочи

По данным Северо-Кавказского УГМС, ночью, утром и днем 27 ноября в Таганрогском заливе и северной части Азовского моря, в том числе в порту Ейска ожидается ветровой нагон.

В связи с погодными условиями уровни воды достигнут опасных отметок и могут превысить их.

На территории Ейского, Приморско-Ахтарского, Темрюкского, Славянского и Щербиновского районов возможны подтопления прибрежных территорий, а также повреждения маломерных морских судов и пляжных построек, а также причальных сооружений, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: ураганный ветер до 35 м/с ожидается 26 и 27 ноября на Черноморском побережье.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях