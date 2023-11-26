Новые подтопления прогнозируют 27 ноября на побережье Азовского моря

По данным Северо-Кавказского УГМС, ночью, утром и днем 27 ноября в Таганрогском заливе и северной части Азовского моря, в том числе в порту Ейска ожидается ветровой нагон.

В связи с погодными условиями уровни воды достигнут опасных отметок и могут превысить их.

На территории Ейского, Приморско-Ахтарского, Темрюкского, Славянского и Щербиновского районов возможны подтопления прибрежных территорий, а также повреждения маломерных морских судов и пляжных построек, а также причальных сооружений, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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