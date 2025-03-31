Сильные магнитные бури могут обрушиться в апреле на Краснодарский край

Пять мощных вспышек класса М, которые могут вызывать на Земле магнитные бури, зафиксировали на Солнце 30 марта.

По данным Института прикладной геофизики, первая вспышка М1.4 произошла 30 марта в 00:38 по московскому времени. Ее продолжительность составила 11 минут.

После этого, в 02:00 и 04:48 зафиксировали еще две вспышки — М1.9 продолжительностью 38 минут и М1.5, которая длилась 45 минут.

Еще две вспышки случились в воскресенье вечером — М1.6 и М1.4. Их продолжительность составила 33 и 14 минут соответственно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», магнитная буря накрыла Краснодарский край вечером 26 марта. Возмущение магнитного поля Земли зафиксировали в среду вечером. По данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения, Краснодарский край 26 марта накрыла слабая магнитная буря — класса G1. В настоящее время ее интенсивность уже снизилась.

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