Загадочную спираль в ночном небе заметили жители Краснодарского края

Необычное явление жители Кубани наблюдали в ночь с 24 на 25 марта. Фотографиями загадочной спирали, появившейся в небе, очевидцы поделились в социальных сетях.

Таинственное свечение видели не только в Краснодарском крае, но и в других регионах России. Также светящуюся спираль заметили жители ряда европейских стран.

По данным британской газеты The Sun, предположительно, спираль в небе появилась в результате возгорания замороженного топлива, выброшенного из ступени ракеты SpaceX.

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