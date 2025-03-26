Магнитная буря накрыла Краснодарский край вечером 26 марта

Возмущение магнитного поля Земли зафиксировали в среду вечером.

По данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения, Краснодарский край 26 марта накрыла слабая магнитная буря — класса G1. В настоящее время ее интенсивность уже снизилась.

По прогнозам специалистов, слабая магнитная буря на Кубани ожидается и 27 марта. Ее пик придется на ночные и утренние часы.

Читайте также: загадочную спираль в ночном небе заметили жители Краснодарского края. Необычное явление жители Кубани наблюдали в ночь с 24 на 25 марта. Фотографиями загадочной спирали, появившейся в небе, очевидцы поделились в социальных сетях.

Таинственное свечение видели не только в Краснодарском крае, но и в других регионах России. Также светящуюся спираль заметили жители ряда европейских стран. По данным британской газеты The Sun, предположительно, спираль в небе появилась в результате возгорания замороженного топлива, выброшенного из ступени ракеты SpaceX.

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