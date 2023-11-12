Сильные дожди с грозами ожидаются 13 ноября в Сочи

В курортном городе ночью и утром 13 ноября пройдут сильные дожди. В частности, по прогнозам синоптиков, осадки ожидаются на предгорных территориях и в горах Сочи.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды все городские службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Жителям и гостям города рекомендовали перенести отдых возле водоемов, а также позаботиться об имуществе: перепарковать машины подальше от деревьев, рекламных щитов и других шатких конструкций. Необходимо соблюдать все меры предосторожности и, по возможности, переждать непогоду дома.

В случае ЧС звонить по единому номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае резко понизится температура из-за холодного атмосферного фронта. Утром 12 ноября из-за сильного ветра остановили работу Керченской паромной переправы.