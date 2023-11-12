На Кубани резко понизится температура из-за холодного атмосферного фронта

В начале дня 12 ноября в Краснодарском крае столбики термометров еще будут превышать 20-градусную отметку, а затем температура начнет понижаться, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, после тепла холодный фронт принесет дожди, местами ливни, а потом заметно похолодает.

Днем 12 ноября на Кубани ожидается дождь, в отдельных районах края сильный, с грозой, а также ветер порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем +15…20 °C, в южной части края до +23 °C, в горах — +13…18 °C. На Черноморском побережье на участке от Анапы до Геленджика ветер может достигать 18-23 м/с, в отдельных районах — 28 м/с. Температура воздуха на побережье +17…22 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В начале рабочей недели 13 ноября ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха +15…+17 °C.

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