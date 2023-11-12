Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра

Движение паромов между Краснодарский краем и Крымом остановили 12 ноября около 10:15 из-за ветра.

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение. Ветер дует 13-18 м/с, местами порывы до 23 м/с, волны — до 2 м, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер)», — сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в Telegram.

Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезли 389 тыс. 656 пассажиров и более 223 тыс. грузовиков. Паромы выполнили за это время 6 тыс. 526 рейсов.

Сейчас паромная переправа работает для перевозки грузовиков с продуктами и рейсовых автобусов с пассажирами.

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