Сильные дожди ожидаются с ночи 6 августа в Сочи

МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде на территории города-курорта.

По данным синоптиков, в ночь на 6 августа в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-18 м/с. В отдельных районах курорта пройдут очень сильные дожди и крупный град.

На реках возможен резкий подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. В горном кластере возможен сход селей малого объема.

С ночи 6 августа и до конца суток на участке Магри-Веселое прогнозируется опасность формирования смерчей над морем.

Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае объявлено штормовое предупреждение о ливнях 5 и 6 августа. На участке Черноморского побережья от Анапы до Магри 5 и 6 августа возможно формирование смерчей над морем. Днем 5 августа улицы Анапы подтопило после мощного ливня.