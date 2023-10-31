Штраф выплатит владелица базы отдыха на Кубани, где током убило девочку

За нарушение требований антитеррористической защищенности индивидуальный предприниматель заплатит 30 тыс. рублей.

Прокуратура Красноармейского района провела проверку по факту смерти ребенка на территории базы отдыха «Усадьба «Капустяная балка». В ходе нее выявили нарушения антитеррористического законодательства — у предпринимателя не было организационно-распорядительных документов, которые бы утверждали ответственных за охрану гостиницы.

Возбудили административное дело о нарушении требований антитеррористической безопасности. Владелице базы назначили штраф в 30 тыс. рублей. Сейчас все нарушения устраняют, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело в отношении хозяйки об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшем смерть ребенка, еще в процессе рассмотрения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка на базе отдыха в Красноармейском районе погибла от удара тока. Она выбежала из бассейна на газон, где ее ударило электрическим током от неизолированного провода. На место происшествия вызвали скорую, но девочка скончалась до ее приезда.

В отношении хозяйки базы возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, в результате которых погибла несовершеннолетняя. Материалы дела передали в суд.