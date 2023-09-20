За смерть девочки от удара током будут судить хозяйку базы отдыха на Кубани

В Красноармейском районе в сентябре направили в суд уголовное дело в отношении руководителя базы отдыха «Усадьба «Капустяная балка», которую обвиняют в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшем смерть ребенка.

По версии следствия, 23 июля на базе отдыха в станице Новомышастовской 2-летняя девочка дотронулась до проводки. Ее ударило током, после чего она скончалась. Следствие установило, что руководитель базы отдыха знала о повреждении электропроводки на территории гостиничного комплекса. Однако женщина не закрыла базу отдыха, а продолжила принимать гостей и предоставлять им гостиничные услуги.

Возбудили уголовное дело. Во время расследование обвиняемая признала вину полностью. Материалы уголовного дела направили в суд.

Также во время проверки на территории базы отдыха нашли нарушения санитарно-эпидемиологического, противопожарного законодательства и антитеррористической защищенности.

По факту нарушений завели административные дела. По делу о нарушении требований пожарной безопасности на виновного наложен штраф в размере 40 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на базе отдыха в Красноармейском районе девочка дотронулась до оголенного провода и погибла от удара тока. По данным следствия, семья заселилась в гостиницу станицы Новомышастовской 23 июля. Трагедия произошла, когда взрослые отпустили двухлетнюю дочь поиграть в бассейне с другими детьми. Порывом ветра резиновый мяч унесло под дерево. Девочка побежала за ним, зацепила оголенный кабель и получила удар током. Как поврежденный провод оказался возле воды, где купаются отдыхающие, хозяйка усадьбы не ответила. Очевидцы рассказали, что издалека этот кабель выглядел как обычный шланг для полива.