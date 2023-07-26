Девочка на базе отдыха в Красноармейском районе дотронулась до оголенного провода и погибла от удара тока

В отношении хозяйки базы возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, в результате которых погибла несовершеннолетняя.

Установили, что женщина держала гостиничный комплекс в станице Новомышастовской Красноармейского района. Туда 23 июля из Краснодара приехала семья с маленькой дочерью. Вечером девочка выбежала из бассейна на газон, где ее ударило электрическим током от неизолированного провода. На место происшествия вызвали скорую, но девочка скончалась до ее приезда.

Хозяйку комплекса, 48-летнюю индивидуального предпринимателя, допросили. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего. Назначили полный комплекс судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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