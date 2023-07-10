Комбайнера убило током в поле в Краснодарском крае

Несчастный случай произошел 7 июля на одном из полей в районе хутора Цукерова Балка в Кущевском районе.

По данным СМИ, 48-летний водитель комбайна во время полевых работ задел шнеком ЛЭП. Провода упали на комбайн, мужчина решил скинуть их шваброй. В этот момент его дарило током. От полученной электротравмы пострадавший погиб.

Из-за искры загорелась пшеница на поле. По предварительным данным, огонь уничтожил около 1 га урожая, сообщает Telegram-канал «Авторадио Кущевская».

По факту гибели мужчины Кущевский следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку, в ходе которой установят все причины и обстоятельства произошедшего, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

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