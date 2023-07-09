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Мужчина получил сильнейший удар током, пытаясь перелезть через вагон поезда в Краснодаре

Происшествия
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Мужчина получил сильнейший удар током, пытаясь перелезть через вагон поезда в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошла утром 9 июля на железнодорожной станции «Краснодар-2».

Известно, что 26-летний мужчина хотел сократить путь и перелезть через вагон грузового поезда. В этот момент его ударило током мощностью 27,5 тыс. вольт. Молодой человек получил ожоги. Его госпитализировали в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа транспортной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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