Мужчина получил сильнейший удар током, пытаясь перелезть через вагон поезда в Краснодаре

Инцидент произошла утром 9 июля на железнодорожной станции «Краснодар-2».

Известно, что 26-летний мужчина хотел сократить путь и перелезть через вагон грузового поезда. В этот момент его ударило током мощностью 27,5 тыс. вольт. Молодой человек получил ожоги. Его госпитализировали в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа транспортной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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