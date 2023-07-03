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Девочка забралась на крышу вагона и получила сильнейший удар током в Краснодарском крае

Происшествия
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Девочка забралась на крышу вагона и получила сильнейший удар током в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 2 июля на 1679 км пути станции Саратовская под Горячим Ключом.

Известно, что 14-летняя девочка в тот день пришла на местную железнодорожную станцию и забралась на крышу вагона-цистерны, подготовленного для дальнейшей отправки. Там она получила удар током от контактной электросети, расположенной поверх вагона.

В результате происшествия девочка получила сильные ожоги. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту следователи возбудили уголовное дело за нарушение требований транспортной безопасности.

Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили проведение необходимых судебных экспертиз для установления всех обстоятельств и причин произошедшего, сообщает пресс-служба ЗМСУТ СК России.

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