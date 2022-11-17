В Усть-Лабинске подросток залез на грузовой вагон и получил сильный удар током
Инцидент произошел на железнодорожной станции Усть-Лабинская. Пострадавшему подростку сейчас оказывают необходимую помощь.
По предварительным данным, 16-летний мальчик гулял с друзьями возле железнодорожных путей. Он залез на вагон грузового поезда и получил удар электрическим током от контактной сети.
Подростка госпитализировали в Краевую клиническую больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводят проверку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЮФО.
В транспортной полиции напомнили, что железные дороги являются объектом повышенной опасности. Находясь около поездов, нужно сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности. Даже неподвижные вагоны поездов находятся под напряжением электрического тока, подниматься на них запрещено.
Читайте также: в Сочи пассажирский поезд сбил насмерть 63-летнюю женщину.
- Про любимый мирный трактор: какие выводы стоит сделать из прилета украинской ракеты в Польшу
- В Ленинградском районе проводят ежегодную подготовку убежищ и укрытий в подвалах
- Фейк: в Ейске жильцы пострадавшего при крушении Су-34 дома не получили документы о выселении
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В театр со своим пакетом: Краснодарский «Один театр» готовит премьеру спектакля об экологии
- Через Керченский пролив перевезли уже более 33,1 тыс. пассажиров