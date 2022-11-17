В Усть-Лабинске подросток залез на грузовой вагон и получил сильный удар током

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел на железнодорожной станции Усть-Лабинская. Пострадавшему подростку сейчас оказывают необходимую помощь.

По предварительным данным, 16-летний мальчик гулял с друзьями возле железнодорожных путей. Он залез на вагон грузового поезда и получил удар электрическим током от контактной сети.

Подростка госпитализировали в Краевую клиническую больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводят проверку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЮФО.

В транспортной полиции напомнили, что железные дороги являются объектом повышенной опасности. Находясь около поездов, нужно сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности. Даже неподвижные вагоны поездов находятся под напряжением электрического тока, подниматься на них запрещено.

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