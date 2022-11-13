Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи пассажирский поезд сбил насмерть 63-летнюю женщину

Происшествия
13.11.2022 19:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-passazhirskij-poezd-sbil-nasmert-63-letnyuyu-zhenshhinu
В Сочи пассажирский поезд сбил насмерть 63-летнюю женщину
Фото t.me/chp_sochi

Несчастный случай произошел 13 ноября на перегоне Адлер — Хоста.

В дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что машинист пассажирского поезда Адлер — Москва применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на пешехода. Машинист несколько раз подавал звуковые сигналы, однако наезда избежать не удалось.

Женщина получила травмы, от которых погибла на месте. Личность погибшей установили. Это 63-летняя местная жительница. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также: в Краснодаре пассажирский поезд сбил насмерть неизвестного мужчину.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
В Краснодарском крае КамАЗ на встречке протаранил грузовик и легковушку, один человек погиб
В Краснодарском крае КамАЗ на встречке протаранил грузовик и легковушку, один человек погиб
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов стал участником подразделения «Каскад» в зоне СВО
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов стал участником подразделения «Каскад» в зоне СВО
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Сочи в парке «Южные культуры» второй раз за год зацвела японская айва
  2. В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
  3. В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
  6. Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях