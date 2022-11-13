В Сочи пассажирский поезд сбил насмерть 63-летнюю женщину
Происшествия
13.11.2022 19:09
Несчастный случай произошел 13 ноября на перегоне Адлер — Хоста.
В дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что машинист пассажирского поезда Адлер — Москва применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на пешехода. Машинист несколько раз подавал звуковые сигналы, однако наезда избежать не удалось.
Женщина получила травмы, от которых погибла на месте. Личность погибшей установили. Это 63-летняя местная жительница. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
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