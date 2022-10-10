В Краснодаре пассажирский поезд сбил насмерть неизвестного мужчину

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел 9 октября в 21:25 на железнодорожной станции Пашковская.

В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что пассажирский поезд сообщением Астрахань — Симферополь сбил человека. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. В результате мужчина получил травмы, от которых скончался.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются. На вид мужчине 55-60 лет. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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