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В Кавказском районе 55-летний мужчина попал под пассажирский поезд и выжил

Происшествия
05.09.2022 10:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-rajone-55-letnij-muzhchina-popal-pod-passazhirskij-poezd-i-vyzhil
В Кавказском районе 55-летний мужчина попал под пассажирский поезд и выжил
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сообщение о том, что на перегоне Кавказская — Гирей пассажирским поездом был травмирован мужчина, поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Кавказская 4 сентября.

На место незамедлительно выехали полицейские. Они установили личность пострадавшего. Им оказался 55-летний житель Кропоткина.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожный путь в неустановленном месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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