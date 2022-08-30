В Краснодаре маневровый поезд сбил насмерть 62-летнего мужчину
Происшествия
30.08.2022 15:25
Несчастный случай произошел днем 30 августа в районе железнодорожной платформы «Завод Седина».
В полицию от дежурной по станции Краснодар 1 поступило сообщение о том, что маневровый поезд наехал на человека. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. В результате 62-летний местный житель погиб на месте.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
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