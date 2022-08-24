В Краснодарском крае под колесами грузового поезда погиб мужчина
Происшествия
24.08.2022 09:07
Несчастный случай произошел 24 августа в 7:30 на железнодорожной станции Величковка в Калининском районе.
По предварительным данным, грузовой поезд сбил мужчину. Машинист локомотива применил экстренное торможение, однако избежать наезда на пешехода не удалось. От полученных травм пострадавший скончался.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тимашевского ЛОП.
Личность погибшего устанавливается, на вид ему 35-40 лет. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
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