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В Динском районе пассажирский поезд насмерть сбил пожилую женщину

Происшествия
23.07.2022 11:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-passazhirskij-poezd-nasmert-sbil-pozhiluyu-zhenshhinu
В Динском районе пассажирский поезд насмерть сбил пожилую женщину
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Трагедия произошла 23 июля около 9:00 на железнодорожном перегоне «Динская – Пластуновская».

Машинист пассажирского поезда «Нижневартовск — Адлер» заметил на путях человека и применил экстренное торможение. К сожалению, трагедии избежать не удалось. В результате наезда поезда погибла пожилая женщина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

На место выехала транспортная полиция. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность погибшей.

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