Штормовое предупреждение о ливнях с грозами продлили до 6 сентября на Кубани

К концу недели в Краснодарском крае прогнозируются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с.

Так, 5–6 сентября в отдельных районах региона ожидается сильный дождь. Температура воздуха ночью составит +16…21 °C, местами в предгорных районах — +10…15 °C, в горах — +8…13 °C.

Днем воздух прогреется до +24…29 °C, в горах — до +15…20 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Жителей и гостей региона просят соблюдать необходимые меры безопасности в период непогоды. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно обращаться по единому номеру экстренных служб — 112, либо по единому номеру пожарных и спасателей — 101, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 6 сентября имеется опасность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри. Также в эти дни вихри могут возникать на участке Магри — Веселое. По прогнозам синоптиков, гроза, ливни и смерчи возможны 4 сентября в Сочи.