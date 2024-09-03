Гроза, ливни и смерчи ожидаются 4 сентября в Сочи

По прогнозам синоптиков, в среду с утра на территории города-курорта возможно сильное ухудшение погоды.

Жителей и гостей Сочи предупредили о сильном дожде с грозой 4 сентября. Также 4–6 числа на участке Магри — Веселое могут возникать смерчи.

В связи с непогодой все службы города-курорта перешли в усиленный режим работы. Ситуацию мониторит оперативный штаб, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В целом по Краснодарскому краю 4 сентября местами прогнозируются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Краснодарского края предупредили о смерчах над Черным морем с 3 по 6 сентября. Местных жителей и туристов просят соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ.