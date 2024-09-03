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Жителей Кубани предупредили о смерчах над Черным морем с 3 по 6 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-kubani-predupredili-o-smerchah-nad-chernym-morem-s-3-po-6-sentyabrya
Жителей Кубани предупредили о смерчах над Черным морем с 3 по 6 сентября
Фото pexels.com

По прогнозам синоптиков, с 3 по 6 сентября имеется опасность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.

Жителей и гостей Краснодарского края просят соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очень красивая гроза прошла на Черноморском побережье Кубани в ночь на 3 сентября. Жители и гости Новороссийска, Анапы, Геленджика и Туапсе наблюдали молнии, бьющие целыми пучками в море.

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