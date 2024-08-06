Штормовое предупреждение о ливнях с грозами до 8 августа продлили на Кубани

МЧС объявило еще одно штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае.

По данным синоптиков, в течение суток 7 августа, ночью и утром 8 августа местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-23 м/с.

На участке Черноморского побережья от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности, при появлении смерчей необходимо покинуть пляжи и укрыться в помещении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе 6 августа действует предупреждение о сильных осадках с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 м/с. В Сочи и на федеральной территории Сириус 6 августа также ожидаются ливни с усилением ветра до 15-18 м/с. На реках ожидается резкий подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. В горном кластере возможен сход селей малого объема.