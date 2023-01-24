Школьники попросили вернуть на работу педагога, бившего ремнем учеников в Усть-Лабинске

В соцсетях 23 января появилось видеозапись с кадрами, как педагог бьет двух школьников ремнем в классе одной из школ в Усть-Лабинске.

Оказалось, что сам инцидент произошел 18 января на перемене. Наказывал детей ремнем замдиректора по учебно-воспитательной работе, учитель математики и информатики школы № 4 Усть-Лабинска. За этот инцидент его уволили из школы.

После резонанса в соцсетях и СМИ, ученики школы № 4 Усть-Лабинска решили поддержать учителя и записали видео, в котором попросили вернуть педагога на работу.

«Мы считаем, что Владислава Алексеевича Дорофеева обвинили незаслуженно. Этот педагог достоин уважения и понимания», — сказали школьники в видеообращении.

Дети также запустили хештег в соцсетях #вернитеВладиславаАлексеевича и создали группу в поддержку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК и прокуратура проверят информацию об избиении ремнем школьников в Усть-Лабинске. По версии следствия, учитель средней школы во время учебного процесса нанес удары ремнем двоим ученикам 6 класса из-за их непослушания. Ранее сообщалось о том, что педагог сделал детям замечание, в ответ на которое они предложили «побить их» и якобы сами дали в руки учителю ремень.