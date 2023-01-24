Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Школьники попросили вернуть на работу педагога, бившего ремнем учеников в Усть-Лабинске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolniki-poprosili-vernut-na-rabotu-pedagoga-bivshego-remnem-uchenikov-v-ust-labinske
Видео Telegram-канала "Наш Усть-Лабинск"

В соцсетях 23 января появилось видеозапись с кадрами, как педагог бьет двух школьников ремнем в классе одной из школ в Усть-Лабинске.

Оказалось, что сам инцидент произошел 18 января на перемене. Наказывал детей ремнем замдиректора по учебно-воспитательной работе, учитель математики и информатики школы № 4 Усть-Лабинска. За этот инцидент его уволили из школы.

После резонанса в соцсетях и СМИ, ученики школы № 4 Усть-Лабинска решили поддержать учителя и записали видео, в котором попросили вернуть педагога на работу.

«Мы считаем, что Владислава Алексеевича Дорофеева обвинили незаслуженно. Этот педагог достоин уважения и понимания», — сказали школьники в видеообращении.

Дети также запустили хештег в соцсетях #вернитеВладиславаАлексеевича и создали группу в поддержку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК и прокуратура проверят информацию об избиении ремнем школьников в Усть-Лабинске. По версии следствия, учитель средней школы во время учебного процесса нанес удары ремнем двоим ученикам 6 класса из-за их непослушания. Ранее сообщалось о том, что педагог сделал детям замечание, в ответ на которое они предложили «побить их» и якобы сами дали в руки учителю ремень.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Останки двоих солдат, шесть гранат и патроны нашли на стройплощадке в Новороссийске
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Морпорт Сочи намерен запустить пассажирские перевозки в Грузию и Абхазию
  5. В Геленджике начали менять документы для жителей проспекта Геленджикского
  6. Краснодарский край вошел в тройку самых курящих регионов ЮФО
Прямой эфир
Мы в соцсетях