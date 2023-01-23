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СК и прокуратура проверят информацию об избиении ремнем школьников в Усть-Лабинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-i-prokuratura-proveryat-informatsiyu-ob-izbienii-remnem-shkolnikov-v-ust-labinske
СК и прокуратура проверят информацию об избиении ремнем школьников в Усть-Лабинске
Скриншот с видео t.me/Ustlab_info

В соцсетях 23 января появилось видео, на котором педагог бьет двух школьников ремнем в классе.

Оказалось, что сам инцидент произошел 18 января на перемене. Наказывал детей ремнем замдиректора по учебно-воспитательной работе, учитель математики и информатики школы № 4 Усть-Лабинска. На эту информацию обратили внимание правоохранители.

По данному факту Усть-Лабинский следственный отдел СКР организовал доследственную проверку. По версии следствия, учитель средней школы во время учебного процесса нанес удары ремнем двоим ученикам 6 класса из-за их непослушания.

Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Прокуратура также организовала проверку после публикации видеоролика из усть-лабинской школы, на котором учитель совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетнего. Ведомство поставило на контроль ход и результаты проверки, которую проводят в районном отделе полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преподаватель проходил мимо класса и услышал, что дети громко кричат и балуются. Войдя в кабинет, он увидел, что школьники кидаются стульями. Когда педагог сделал замечание, ученики предложили «побить их» и якобы сами дали в руки учителю ремень.

Мужчина пять раз ударил ремнем одного ученика, столько же ударов получил второй школьник. За наказанием наблюдал весь класс, кто-то из учеников и снял случившееся на видео. За этот поступок педагога уволили.

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